Быкова Вероника Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Вероника Владимировна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.2020

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2020

Отец: Быков Владимир Анатольевич

Мать: Быкова Анастасия Юрьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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