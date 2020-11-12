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Быкова Вероника Владимировна
Быкова Вероника Владимировна
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
12.11.2020
Пол
Женский
Отец
Быков Владимир Анатольевич
1990 г.р.
Мать
Быкова Анастасия Юрьевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2020
Отец:
Быков Владимир Анатольевич
Мать:
Быкова Анастасия Юрьевна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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