Иошт Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иошт Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1941

Дата смерти

12.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1964

Сын: Иошт Борис Александрович

Мать ребёнка: Антоненко Татьяна Викторовна

Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
14.06.1966

Дочь: Соколкова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Антоненко Татьяна Викторовна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
28.06.1977

Сын: Иошт Михаил Александрович

Мать ребёнка: Антоненко Татьяна Викторовна

Potsdam
Смерть
12.04.2009
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