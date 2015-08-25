Антоненко Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1941

Дата смерти

25.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1964

Сын: Иошт Борис Александрович

Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович

Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
14.06.1966

Дочь: Соколкова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
28.06.1977

Сын: Иошт Михаил Александрович

Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович

Potsdam
Смерть
25.08.2015
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