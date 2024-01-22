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Ульянова Анна Михайловна

Место рождения

Барсуки, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Барсуки, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович

Отец ребёнка: Ульянов Степан Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Ульянова) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Ульянов Степан Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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