Ульянова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович
Отец ребёнка: Ульянов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Ульянова) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Ульянов Степан Филиппович
Смерть
Неизвестно