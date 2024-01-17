Анна (Аннета) Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Модест
Отец ребёнка: Чернявский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Чернявский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подольская Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Чернявский Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернявский Иосиф
Смерть
Неизвестно