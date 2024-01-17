Анна (Аннета) Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна (Аннета) Семёновна

Анна (Аннета) Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Модест

Отец ребёнка: Чернявский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Чернявский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подольская Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Чернявский Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Иосиф

Смерть
Неизвестно
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