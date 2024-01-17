Чернявский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Модест
Мать ребёнка: Анна (Аннета) Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Анна (Аннета) Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подольская Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Анна (Аннета) Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Аннета) Семёновна
Смерть
Неизвестно