Чернявский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Модест

Мать ребёнка: Анна (Аннета) Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Анна (Аннета) Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подольская Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Анна (Аннета) Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Аннета) Семёновна

Смерть
Неизвестно
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