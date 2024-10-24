Михеева Фекла Ивановна
Место рожденияТерехово, приход Аполье
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти05.05.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич
Рождение ребёнка
25.10.1904
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич
Рождение ребёнка
13.06.1907
Сын: Цветков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич
Рождение ребёнка
15.03.1909
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич
Рождение ребёнка
17.09.1910
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич
Рождение ребёнка
Около 30.09.1917
Дочь: Перемотова (Михеева) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Михеев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич
Смерть
05.05.1964