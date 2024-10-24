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Михеева Фекла Ивановна

Место рождения

Терехово, приход Аполье

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

05.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Михеев Дмитрий Михеевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Михеев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1907

Сын: Цветков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.03.1909

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1910

Сын: Михеев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 30.09.1917

Дочь: Перемотова (Михеева) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Михеев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Михеевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.05.1964

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