Степанюга Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939
Отец: Степанюга Петр Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1959
Сын: Степанюга Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Степанюга Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанюга Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Степанюга Вера Петровна
Смерть
Неизвестно