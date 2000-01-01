Степанюга Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанюга Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: Степанюга Петр Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1959

Сын: Степанюга Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Степанюга Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанюга Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Степанюга Вера Петровна

Смерть
Неизвестно
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