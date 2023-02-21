Степанюга Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанюга Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1959

Сын: Степанюга Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Степанюга Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанюга Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Степанюга Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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