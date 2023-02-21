Степанюга Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1959
Сын: Степанюга Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Степанюга Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанюга Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Степанюга Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно