Варакина (Голубева) Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Фёдор
Мать: Голубева Ульяна ?
Рождение ребёнка
13.01.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варакин Дмитрий
Смерть
Неизвестно