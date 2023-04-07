Варакина (Голубева) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варакина (Голубева) Надежда Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Фёдор

Мать: Голубева Ульяна ?

Рождение ребёнка
13.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варакин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варакин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варакин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варакин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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