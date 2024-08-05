Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Артемьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Артемьевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Артемьевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Артемьевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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