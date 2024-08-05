Васса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Артемьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Артемьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Артемьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Артемьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Артемьевич
Смерть
Неизвестно