Андрей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Артемий Титович

Мать: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Васса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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