Андрей Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Артемий Титович
Мать: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тихон Андреевич
Мать ребёнка: Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Стефан Андреевич
Мать ребёнка: Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Васса Тимофеевна
Смерть
Неизвестно