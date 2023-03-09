Устюжанина Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1915 ст.
Дочь: Устюжанина Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Васильевич
Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121853, стр. 135
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно