Устюжанина Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанина Александра Павловна

Устюжанина Александра Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1915 ст.

Дочь: Устюжанина Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Васильевич

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121853, стр. 135
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close