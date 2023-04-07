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Решетняк Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1924

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1947

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Решетняк Лариса Константиновна

Рождение ребёнка
13.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Решетняк Лариса Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетняк Лариса Константиновна

Смерть
2012
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