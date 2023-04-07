Решетняк Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1924
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1947
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Решетняк Лариса Константиновна
Рождение ребёнка
13.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Решетняк Лариса Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012