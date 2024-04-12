Василиса Дорофеева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
03.02.1857
Муж: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
01.09.1864
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
28.09.1866
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно