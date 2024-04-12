Василиса Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Дорофеева

Василиса Дорофеева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.02.1857

Муж: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
01.09.1864

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1866

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close