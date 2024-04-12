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Андрей Васильев

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.08.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1837

Отец: Василий Акимов

Мать: Анна Стефанова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Василиса Дорофеева

Рождение ребёнка
01.09.1864

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Василиса Дорофеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1866

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Василиса Дорофеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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