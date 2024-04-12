Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения15.08.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1837
Отец: Василий Акимов
Мать: Анна Стефанова
Бракосочетание
03.02.1857
Жена: Василиса Дорофеева
Рождение ребёнка
01.09.1864
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Василиса Дорофеева
Рождение ребёнка
28.09.1866
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Василиса Дорофеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно