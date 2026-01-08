Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна 29.11.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна

Автор
ОВ
Войнов О.

женский, родилась 29.11.1900, Краснояр малый, Яранский уезд, Вятская губерния

умерла 21.07.1975

Отец
Пахмутов Яков МихайловичНеизвестно г.р.
Мать
Пахмутова Марфа МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович)12.03.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1900

Отец: Пахмутов Яков Михайлович

Мать: Пахмутова Марфа Михайловна

Краснояр малый, Яранский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович)

Бракосочетание
27.01.1923

Муж: Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
24.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович)

Краснояр малый, Яранский уезд, Вятская губерния

Смерть
21.07.1975

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