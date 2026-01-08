Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна
женский, родилась 29.11.1900, Краснояр малый, Яранский уезд, Вятская губерния
умерла 21.07.1975
ОтецПахмутов Яков МихайловичНеизвестно г.р.
МатьПахмутова Марфа МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович)12.03.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1900
Краснояр малый, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1923
Рождение ребёнка
24.01.1928
Краснояр малый, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.07.1975