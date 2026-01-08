Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович)
мужской, родился 12.03.1899
умер 15.12.1942
ОтецЛобанов Георгий СефановичНеизвестно г.р.
МатьЛобанова Дарья ИльиничнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна29.11.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1923
Рождение ребёнка
24.01.1928
Краснояр малый, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.12.1942