Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович) 12.03.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Лобанов Алексей Георгиевич (Егорович)

Автор
ОВ
Войнов О.

мужской, родился 12.03.1899

умер 15.12.1942

Отец
Лобанов Георгий СефановичНеизвестно г.р.
Мать
Лобанова Дарья ИльиничнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна29.11.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1899

Отец: Лобанов Георгий Сефанович

Мать: Лобанова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
27.01.1923

Жена: Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
24.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова (Пахмутова) Екатерина Яковлевна

Краснояр малый, Яранский уезд, Вятская губерния

Смерть
15.12.1942

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