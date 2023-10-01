Ковалёва Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Николай Александрович
Отец ребёнка: Ковалёв Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Александр Александрович
Отец ребёнка: Ковалёв Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Евгений Александрович
Отец ребёнка: Ковалёв Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно