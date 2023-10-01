Ковалёв Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёв Александр Петрович

Ковалёв Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Ковалёв Пётр Илларионович

Мать: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Николай Александрович

Мать ребёнка: Ковалёва Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Александр Александрович

Мать ребёнка: Ковалёва Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ковалёва Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Лидия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.