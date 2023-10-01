Ковалёв Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Николай Александрович
Мать ребёнка: Ковалёва Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Александр Александрович
Мать ребёнка: Ковалёва Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ковалёва Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалёва Лидия
Смерть
Неизвестно