Григорьев Игнатий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Игнатий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1911

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911

Отец: Григорьев Федор Иванович

Мать: не указана

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