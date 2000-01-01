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Григорьев Игнатий Федорович
Григорьев Игнатий Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.1911
Пол
Мужской
Отец
Григорьев Федор Иванович
1888 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911
Отец:
Григорьев Федор Иванович
Мать: не указана
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