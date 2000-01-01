Григорьев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1888
Рождение ребёнка
19.09.1911
Сын: Григорьев Игнатий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1916
Сын: Григорьев Степан Федорович
Мать ребёнка: Синтяева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1917
Сын: Григорьев Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Григорьев Филлип Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно