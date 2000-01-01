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Григорьев Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1888

Отец: Григорьев Иван Николаевич

Мать: Григорьева Елена Михайловна

Рождение ребёнка
19.09.1911

Сын: Григорьев Игнатий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1916

Сын: Григорьев Степан Федорович

Мать ребёнка: Синтяева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1917

Сын: Григорьев Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Григорьев Филлип Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синтяева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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