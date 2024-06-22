Пургина (Максимова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина (Максимова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пургин Алексей Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Максимова (Пургина) Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Пургин Алексей Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Пургин Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Пургин Алексей Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1771

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