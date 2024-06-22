Пургина (Максимова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Максимова (Пургина) Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Пургин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пургин Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Пургин Алексей Петрович
Смерть
1771