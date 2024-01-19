Максимова (Пургина) Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Пургина) Матрона Алексеевна

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.11.1786 ст.

Муж: Максимов Евстахий Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Максимова Харитина Евстихеевна

Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Максимов Власий Евстихеевич

Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Максимова Евдокия Евстихеевна

Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Максимов Иван Евтихеевич

Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Максимов Федор Евтихеевич

Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Максимова Ирина Евтихеевна

Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Максимов Родион Евтихеевич

Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1836
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