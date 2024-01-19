Максимова (Пургина) Матрона Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1786 ст.
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Максимова Харитина Евстихеевна
Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Максимов Власий Евстихеевич
Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Максимова Евдокия Евстихеевна
Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Максимов Федор Евтихеевич
Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Максимова Ирина Евтихеевна
Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Максимов Родион Евтихеевич
Отец ребёнка: Максимов Евстахий Иванович
Смерть
1836