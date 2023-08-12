Никулин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.?
Дочь: Никулина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Никулина Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1938
Дочь: Ляпина Никулина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Никулина Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.06.1950
Дочь: Смирнова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Никулина Лидия Алексеевна
Смерть
Неизвестно