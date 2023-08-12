Никулина Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1913
Дата смерти03.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1913
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.08.?
Дочь: Никулина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1938
Дочь: Ляпина Никулина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1950
Дочь: Смирнова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич
Смерть
03.03.?