Никулина Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина Лидия Алексеевна

Никулина Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1913

Дата смерти

03.03.?

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1913

Отец: не указан

Мать: Дьяконова Медведева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.08.?

Дочь: Никулина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
29.05.1938

Дочь: Ляпина Никулина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1950

Дочь: Смирнова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич

Смерть
03.03.?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.