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Березинский Вячеслав Александрович

Место рождения

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область

Дата рождения

07.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1961

Отец: Березинский Александр Степанович

Мать: Березинская Анастасия Ивановна

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
16.10.1984

Дочь: Тайманова Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1987

Дочь: Березинский Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Березинская Людмила

Место жительства
2024
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березинская Людмила

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
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