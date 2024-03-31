Березинский Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения07.08.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1961
Рождение ребёнка
16.10.1984
Дочь: Тайманова Наталья Вячеславовна
Рождение ребёнка
23.02.1987
Дочь: Березинский Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Березинская Людмила
Место жительства
2024
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березинская Людмила