Березинская Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение ребёнка
07.08.1961
Сын: Березинский Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович
Бракосочетание
До 1961
Рождение ребёнка
31.07.1963
Дочь: Головко Людмила Александровна
Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович
Рождение ребёнка
28.11.1968
Дочь: Солонецкая Ирина Александровна
Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович
Рождение ребёнка
10.06.?
Сын: Березинский Юрий Александрович
Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович
Рождение ребёнка
16.07.?
Сын: Березинский Александр Александрович
Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович