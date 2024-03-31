Березинская Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березинская Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1961

Сын: Березинский Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Бракосочетание
До 1961

Муж: Березинский Александр Степанович

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
31.07.1963

Дочь: Головко Людмила Александровна

Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
28.11.1968

Дочь: Солонецкая Ирина Александровна

Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
10.06.?

Сын: Березинский Юрий Александрович

Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
16.07.?

Сын: Березинский Александр Александрович

Отец ребёнка: Березинский Александр Степанович

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
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