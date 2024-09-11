Струкова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Струкова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич
Волынцево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 04.01.1806
Дочь: (Струкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич
Рождение ребёнка
09.01.1808
Дочь: (Струкова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Владимирская (Струкова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич
Смерть
После 1834