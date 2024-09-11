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Струкова Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Струков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич

Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков (Знаменский) Иван Фомич

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Струкова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич

Волынцево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 04.01.1806

Дочь: (Струкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич

Гамово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1808

Дочь: (Струкова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич

Гамово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Владимирская (Струкова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Струков (Знаменский) Иван Фомич

Гамово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1834

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