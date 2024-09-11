Струков (Знаменский) Иван Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти30.10.1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Струкова Агриппина
Рождение
Около 1772
Отец: Фома Михайлович
Мать: Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струкова Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Струкова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Струкова Агриппина
Волынцево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 04.01.1806
Дочь: (Струкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Струкова Агриппина
Рождение ребёнка
09.01.1808
Дочь: (Струкова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Струкова Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Владимирская (Струкова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Струкова Агриппина
Смерть
30.10.1832 ст.