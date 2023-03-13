Мехова Матрена Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехова Матрена Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1778

Сын: Меховъ Никифоръ

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1783

Сын: Меховъ Евграфъ

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Меховъ Петръ

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Меховъ Степанъ

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Меховъ Николай

Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меховъ Михаилъ

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