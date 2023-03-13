Мехова Матрена Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Меховъ Никифоръ
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Меховъ Евграфъ
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Меховъ Петръ
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Меховъ Степанъ
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Меховъ Николай
Отец ребёнка: Меховъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меховъ Михаилъ