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Меховъ Михаилъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Меховъ Егоръ

Мать: Мехова Настасья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Меховъ Никифоръ

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Меховъ Евграфъ

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Меховъ Петръ

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Меховъ Степанъ

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Меховъ Николай

Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехова Матрена Тихонова

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