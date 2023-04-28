Меховъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Меховъ Егоръ
Мать: Мехова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Меховъ Никифоръ
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Меховъ Евграфъ
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Меховъ Петръ
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Меховъ Степанъ
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Меховъ Николай
Мать ребёнка: Мехова Матрена Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мехова Матрена Тихонова