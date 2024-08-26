Ситников Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти10.11.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Ситников Иван Трофимович
Мать: Ситникова А
Бракосочетание
Неизвестно
ГАПК, 111-3-256-33об
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Федоровна
ГАПК, 111-3-256-32об
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ситников Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Федоровна
ГАПК, 111-3-256-32об
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ситников Максим Трофимович
Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Федоровна
ГАПК, 111-3-256-32об
Смерть
10.11.1836