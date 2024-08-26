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Ситников Трофим Иванович

Место рождения

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1783

Дата смерти

10.11.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Ситников Иван Трофимович

Мать: Ситникова А

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Евдокия Федоровна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-3-256-33об
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ситников Агей Трофимович

Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Федоровна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-3-256-32об
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ситников Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Федоровна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-3-256-32об
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ситников Максим Трофимович

Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Федоровна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-3-256-32об
Смерть
10.11.1836
Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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