Зензина Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Зензин Кирил Петров
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марфа Кирилова
Отец ребёнка: Зензин Кирил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зензин Кирил Петров
сержантская дочь, ПП пограничного батальона
Смерть
Неизвестно