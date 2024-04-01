Зензина Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зензина Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Зензин Матвей Кирилов

Отец ребёнка: Зензин Кирил Петров

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марфа Кирилова

Отец ребёнка: Зензин Кирил Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зензин Кирил Петров

сержантская дочь, ПП пограничного батальона
Смерть
Неизвестно
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