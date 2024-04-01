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Зензин Кирил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Зензин Петр Казак Кр. Лебяжьей

Мать: Зензина Екатерина Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зензина Ирина Иванова

сержантская дочь, ПП пограничного батальона
Бракосочетание
29.06.1778

Жена: Зензина (Водовозова) Евдокия Матвеева (Петрова?)

Рождение ребёнка
05.08.1780

Сын: Зензин Михаил Кирилов

Мать ребёнка: Зензина (Водовозова) Евдокия Матвеева (Петрова?)

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Зензин Матвей Кирилов

Мать ребёнка: Зензина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Зензина) Марфа Кирилова

Мать ребёнка: Зензина Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно

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