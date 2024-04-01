Зензин Кирил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зензина Ирина Иванова
сержантская дочь, ПП пограничного батальона
Бракосочетание
29.06.1778
Рождение ребёнка
05.08.1780
Мать ребёнка: Зензина (Водовозова) Евдокия Матвеева (Петрова?)
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Зензина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Зензина) Марфа Кирилова
Мать ребёнка: Зензина Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно