Гультяева (Жгун) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.07.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1875 ст.
Отец: Жгун Егор Алексеевич
Мать: Жгун Софья Михеевна
Бракосочетание
22.01.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.
Сын: Гультяев Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
27.11.1897 ст.
Сын: Гультяев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
28.05.1899 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
12.06.1902 ст.
Дочь: Гультяева Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.
Дочь: Гультяева Устиния Фёдоровна
Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович
Смерть
Неизвестно