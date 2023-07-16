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Гультяева (Жгун) Мария Егоровна

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.07.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1875 ст.

Отец: Жгун Егор Алексеевич

Мать: Жгун Софья Михеевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1896 ст.

Муж: Гультяев Фёдор Егорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.

Сын: Гультяев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1897 ст.

Сын: Гультяев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.05.1899 ст.

Сын: Гультяев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1902 ст.

Дочь: Гультяева Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.

Дочь: Гультяева Устиния Фёдоровна

Отец ребёнка: Гультяев Фёдор Егорович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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