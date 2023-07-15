Жгун Софья Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун Софья Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Жгун Демид Егорович

Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Жгун Михаил Егорович

Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Жгун Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.

Дочь: Жгун Мария Егоровна

Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.

Сын: Жгун Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1875 ст.

Дочь: Жгун Мария Егоровна

Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.07.1881 ст.

Сын: Жгун Прокофий Егорович

Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно