Жгун Софья Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Жгун Демид Егорович
Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Жгун Михаил Егорович
Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Жгун Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.
Дочь: Жгун Мария Егоровна
Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.
Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
19.07.1875 ст.
Дочь: Жгун Мария Егоровна
Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
10.07.1881 ст.
Отец ребёнка: Жгун Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгун Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно