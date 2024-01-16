Колосова Ефимия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Ефимия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Колосов Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Андреевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Христина Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Андреевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Андреевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ульяния Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Андреевич

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Андреевич

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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