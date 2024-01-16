Колосова Ефимия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колосов Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Андреевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Христина Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Андреевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Андреевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ульяния Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Андреевич
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно