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Чуркин Николай Иванович

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Место рождения

Пышминский завод Свердловской области

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Чуркин Иван

Мать: не указана

Пышминский завод Свердловской области
Бракосочетание
11.05.1930

Жена: Чуркина (churkina) Зоя (Zoja)

Полевский райисполком Свердловского округа Уральской области
Смерть
?.12.1942
пропал без вести
Причина смерти: На войне
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