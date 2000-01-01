Чуркин Николай Иванович
Место рожденияПышминский завод Свердловской области
Дата рождения1909
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Чуркин Иван
Мать: не указана
Пышминский завод Свердловской области
Бракосочетание
11.05.1930
Полевский райисполком Свердловского округа Уральской области
Смерть
?.12.1942
пропал без вести
Причина смерти: На войне