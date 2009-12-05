Чуркина (Churkina) (Горшенева (Gorschenjova)) Зоя (Zoja)
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.11.1911
Дата смерти11.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.05.1930
Полевский райисполком Свердловского округа Уральской области
Рождение ребёнка
29.05.1946
Дочь: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)
Отец ребёнка: Теняков (tenjakov) Архип (Archip)
Россия, г.Березники
Смерть
11.09.1960
г.Березники Пермской области
Причина смерти: Болезнь | Рак желудка
Похороны
Неизвестно
г. Березники Пермской области