Чуркина (Churkina) (Горшенева (Gorschenjova)) Зоя (Zoja) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Churkina) (Горшенева (Gorschenjova)) Зоя (Zoja)

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Место рождения

Россия

Дата рождения

12.11.1911

Дата смерти

11.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1911

Отец: Михаил

Мать: ?

Россия
Бракосочетание
11.05.1930

Муж: Чуркин Николай Иванович

Полевский райисполком Свердловского округа Уральской области
Рождение ребёнка
29.05.1946

Дочь: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)

Отец ребёнка: Теняков (tenjakov) Архип (Archip)

Россия, г.Березники
Смерть
11.09.1960
г.Березники Пермской области
Причина смерти: Болезнь | Рак желудка
Похороны
Неизвестно
г. Березники Пермской области
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