Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна

Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1898

Сын: Соколов Иван Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Кириллович

Рождение ребёнка
13.03.1904

Сын: Соколов Савелий Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Кириллович

Рождение ребёнка
?.01.1908

Дочь: Соколова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Кириллович

Рождение ребёнка
?.06.1910

Дочь: Вахи Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close