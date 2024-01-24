Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1898
Отец ребёнка: Соколов Антон Кириллович
Рождение ребёнка
13.03.1904
Сын: Соколов Савелий Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Кириллович
Рождение ребёнка
?.01.1908
Дочь: Соколова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Кириллович
Рождение ребёнка
?.06.1910
Дочь: Вахи Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Кириллович
Смерть
Неизвестно