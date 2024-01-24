Соколов Антон Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1860
Дата смерти01.12.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1860
Рождение ребёнка
27.11.1898
Мать ребёнка: Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна
Рождение ребёнка
13.03.1904
Сын: Соколов Савелий Антонович
Мать ребёнка: Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна
Рождение ребёнка
?.01.1908
Дочь: Соколова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна
Рождение ребёнка
?.06.1910
Дочь: Вахи Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна
Смерть
01.12.1923
Умер после 1.12.1923 до этого работал в сзжд