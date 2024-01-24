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Соколов Антон Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1860

Дата смерти

01.12.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1860

Отец: Соколов Кирилл Артемьевич

Мать: Соколова Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1898

Сын: Соколов Иван Антонович

Мать ребёнка: Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна

Рождение ребёнка
13.03.1904

Сын: Соколов Савелий Антонович

Мать ребёнка: Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна

Рождение ребёнка
?.01.1908

Дочь: Соколова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна

Рождение ребёнка
?.06.1910

Дочь: Вахи Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Афимия(Евфимия) Кондратьевна

Смерть
01.12.1923
Умер после 1.12.1923 до этого работал в сзжд
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