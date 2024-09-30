Олонен (Саволайнен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Саволайнен) Мария Ивановна

Место рождения

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.05.1898

Муж: Олонен Степан Иосифович

Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: Мейер (Олонен) Анна-Мария Степановна

Отец ребёнка: Олонен Степан Иосифович

Рождение ребёнка
05.07.1906

Сын: Олонен Петр Степанович

Отец ребёнка: Олонен Степан Иосифович

Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Олонен Виктор Степанович

Отец ребёнка: Олонен Степан Иосифович

Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Олонен Иван Степанович

Отец ребёнка: Олонен Степан Иосифович

Смерть
Неизвестно

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