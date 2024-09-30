Олонен (Саволайнен) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1898
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: Мейер (Олонен) Анна-Мария Степановна
Отец ребёнка: Олонен Степан Иосифович
Рождение ребёнка
05.07.1906
Отец ребёнка: Олонен Степан Иосифович
Рождение ребёнка
22.04.1911
Отец ребёнка: Олонен Степан Иосифович
Рождение ребёнка
06.01.1915
Отец ребёнка: Олонен Степан Иосифович
Смерть
Неизвестно