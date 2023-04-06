Лапаев (Лапав) Ланыч Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаев (Лапав) Ланыч Степанов

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Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Между 1736 и 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Лапаев (лапав) Емельян (Емелка) (Ланычев)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Лапаев (лапав) Данило (Данилка) (Ланычев)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Лапаев (лапав) Кирилл (Ланычев)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Лапаев (лапав) Петр (Петруха) (Ланычев)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Лапаев (лапав) Кондратий (Ланычев)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1736 и 1744
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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