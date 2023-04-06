Лапаев (Лапав) Ланыч Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиМежду 1736 и 1744
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Лапаев (лапав) Емельян (Емелка) (Ланычев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Лапаев (лапав) Данило (Данилка) (Ланычев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Лапаев (лапав) Кирилл (Ланычев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Лапаев (лапав) Петр (Петруха) (Ланычев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Лапаев (лапав) Кондратий (Ланычев)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1736 и 1744
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область