Крылосова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылосова Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1933 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Похоз 10 лист 2
Работа или профессия
С 1930
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Колхоз Красный пахарь
Рождение ребёнка
1933

Сын: Крылосов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крылосов Василий

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Крылосов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Крылосов Василий

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крылосов Василий

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крылосов Василий

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
1952
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылосов Василий

Смерть
Неизвестно
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