Крылосова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Похоз 10 лист 2
Работа или профессия
С 1930
Колхоз Красный пахарь
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Крылосов Василий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Крылосов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Крылосов Василий
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крылосов Василий
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крылосов Василий
Место жительства
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крылосов Василий
Смерть
Неизвестно