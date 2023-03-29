Крылосов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Крылосова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Крылосов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Крылосова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылосова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылосова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно