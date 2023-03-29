Крылосов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылосов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1933 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Крылосов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Крылосова Анна Александровна

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Крылосов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Крылосова Анна Александровна

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылосова Анна Александровна

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылосова Анна Александровна

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылосова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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