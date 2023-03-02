Юганов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юганов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Степанида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Юганов Федот Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юганов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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