Юганов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Степанида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно