Пустынников Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1942
Дата смерти07.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1942
Рождение ребёнка
16.12.1962
Сын: Пустынников Сергей
Мать ребёнка: Пустынникова Мария Васильевна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.2019
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра