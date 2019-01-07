Пустынников Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустынников Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1942

Дата смерти

07.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1942

Отец: Пустынников Александр Иванович

Мать: Пустынникова Любовь

Рождение ребёнка
16.12.1962

Сын: Пустынников Сергей

Мать ребёнка: Пустынникова Мария Васильевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустынникова Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.2019
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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