Пустынников Александр Иванович
Место рожденияКарагай-Зилга Бурзянский район респ Башкирская АССР
Дата рождения1920
Дата смерти05.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Карагай-Зилга Бурзянский район респ Башкирская АССР
Рождение ребёнка
26.06.1942
Сын: Пустынников Борис
Мать ребёнка: Пустынникова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустынникова Любовь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1971
Мраково, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан