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Пустынников Александр Иванович

Место рождения

Карагай-Зилга Бурзянский район респ Башкирская АССР

Дата рождения

1920

Дата смерти

05.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Карагай-Зилга Бурзянский район респ Башкирская АССР
Рождение ребёнка
26.06.1942

Сын: Пустынников Борис

Мать ребёнка: Пустынникова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустынникова Любовь

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1971
Мраково, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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