Рыжиковъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Рыжиковъ Илья
Мать: Рыжикова Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рыжиковъ Логинъ
Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Рыжиковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мврья
Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно