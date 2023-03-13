Рыжиковъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжиковъ Андрей

Рыжиковъ Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Рыжиковъ Илья

Мать: Рыжикова Марфа Филиппова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Рыжиковъ Логинъ

Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Рыжиковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мврья

Мать ребёнка: Рыжикова Татьяна Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжикова Татьяна Григорьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close